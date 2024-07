La campaña de Biden dice que los reportes sobre su posible retirada son “falsos”

Send an email

La campaña del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este miércoles que los reportes sobre su posible retirada son “falsos” y que el mandatario está decidido a continuar su carrera por la reelección para vencer al exmandatario Donald Trump en las elecciones de noviembre.

Fuentes de la campaña le dijeron a EFE que es “falso” que Biden haya dicho en privado a un aliado clave de su círculo cercano que tal vez no pueda salvar su candidatura, según informó el diario The New York Times.

La cadena CNN añadió posteriormente que Biden reconoció en privado a un aliado que los próximos días son críticos.

Biden, explicaron las citadas fuentes, va a continuar con su campaña para la reelección porque ve de manera clara que existe un camino para vencer a Trump (2017-2021), a quien ya derrotó en las elecciones de 2020.

Biden busca apoyo ante los rumores de su retirada

Según esas fuentes, el presidente ya ha tenido varias conversaciones este miércoles por la mañana para intentar aplacar las críticas que han surgido tras el debate del pasado jueves contra Trump, en el que el mandatario tenía la voz más áspera y ronca que de costumbre por un resfriado y tuvo dificultades para concluir algunas frases.

En concreto, Biden conversó hoy por teléfono con el líder de la mayoría de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, y con el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries. También habló con el senador por Delaware Chris Coons, que es uno de sus aliados más cercanos, detallaron esas fuentes.

Biden también apareció este miércoles por sorpresa en una videollamada con el personal que trabaja en su campaña de reelección para decirles: “Los necesito ahora más que nunca. Voy a seguir luchando. Vamos a hacer esto hasta el final”, afirmaron a EFE fuentes cercanas a la campaña.

El presidente se dejó ver junto a la vicepresidenta, Kamala Harris, con quien almorzó este mismo miércoles. Ambos hablaron con el personal del equipo electoral mientras estaban abrazados, según las fuentes.

Con esa aparición, tanto Biden como Harris querían rechazar la presión para poner fin a su campaña de reelección después del debate con Trump.

Hasta ahora, Biden no ha dado ninguna señal de que quiera retirarse de la carrera por la Casa Blanca e influyentes figuras del Partido Demócrata, como el expresidente Barack Obama (2009-2017), han cerrado filas en torno a él.

FUENTE: EFE