La democracia digital llega a Colombia con sus primeras candidaturas impulsadas por la IA

En las elecciones legislativas pautadas para el 8 de marzo en Colombia participarán unas inéditas candidaturas apoyadas en la inteligencia artificial (IA) que prometen trasladar al Senado y a la Cámara de Representantes un modelo de «democracia digital participativa» basado en el consenso comunitario y la trazabilidad mediante tecnología blockchain.

El proyecto, denominado Gaitana IA en honor a una cacica indígena del siglo XVI que lideró una rebelión contra la conquista española, postula al ingeniero mecatrónico Carlos Redondo como aspirante al Senado por la circunscripción especial indígena y a Alba Rinco, antropóloga de la comunidad emberá, como candidata a la Cámara de Representantes.

Redondo explicó en una entrevista telefónica con EFE que la idea nació hace cerca de dos años en una zona rural del norte del país, donde, según relató, el liderazgo tradicional no se basa en el «ego del personaje», sino en la figura del cacique que busca consenso entre los cabildantes.

«Siempre se nos reconoce como seres místicos que viven en la selva en constante paz con la tierra. Esa mirada occidental nos hace daño. Dentro de las comunidades hay problemas y hay que resolverlos con herramientas contemporáneas, lo que hicimos fue digitalizar la manera en que tomamos decisiones», explicó.

De prueba comunitaria a aspiración legislativa

El proyecto comenzó como una plataforma para que jóvenes de consejos comunitarios decidieran, mediante votaciones digitales, la destinación de presupuestos locales. La inteligencia artificial resumía propuestas, organizaba el consenso y facilitaba la toma de decisiones colectivas.

Posteriormente, el equipo —que según Redondo comenzó con «20 locos» y hoy involucra a unos 95 jóvenes en procesos de cocreación tecnológica— buscó llevar el modelo al ámbito legislativo.

Inicialmente la propuesta la rechazó el Consejo Nacional Electoral (CNE), por considerarla inconstitucional, pero finalmente adoptaron un modelo híbrido que sí se aprobó: un candidato humano formalmente inscrito, cuyas decisiones en el Congreso estarían determinadas por las votaciones realizadas en la plataforma digital.

«Si en el Congreso se va a votar una reforma, el operador sube el proyecto de ley a la plataforma, la IA lo resume en infografías y lo envía a la comunidad. Allí se construye el consenso y el legislador vota conforme a esa decisión», explicó el ingeniero.

Aunque en países como Japón, Nueva Zelanda o Dinamarca han surgido iniciativas políticas apoyadas en inteligencia artificial, ninguno de esos proyectos ha competido en elecciones bajo este esquema híbrido en el que un humano se comprometa a votar conforme a decisiones adoptadas mediante una plataforma digital.

Uno de los pilares del proyecto es el registro de decisiones en la red Ethereum, tecnología utilizada por criptomonedas, lo que según Redondo, permitiría verificar públicamente la trazabilidad de las votaciones.

«El objetivo es desterrar los viejos vicios de la política colombiana. Si todo queda registrado, no hay espacio para negociaciones ocultas», sostuvo.

¿Reemplazo o herramienta?

El ingeniero de 40 años subrayó que la IA no busca reemplazar al ser humano sino servir como herramienta de apoyo: «Me preocuparía legislar sin empatía, pero también creo que hoy se legisla sin datos», señaló.

Redondo afirmó que cualquier ciudadano puede votar por las circunscripciones indígenas solicitando el tarjetón correspondiente el día de las elecciones.

De salir elegido, la participación en la plataforma digital está dirigida inicialmente a quienes se inscriban y completen un proceso de verificación.

Gaitana IA funciona además como fundación de formación tecnológica. Según sus promotores, más de 25 jóvenes indígenas han sido capacitados en inteligencia artificial y actualmente decenas participan en el desarrollo del proyecto.

En redes sociales, Gaitana IA es representada como una mujer de piel azul con atuendo tradicional y plumas. La figura digital se expresa mediante una voz sintética generada por inteligencia artificial.

