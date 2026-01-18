La Lidom anula el juego Águilas vs Toros del viernes y podría ser disputado de nuevo

El triunfo de Águilas Cibaeñas 6-2 sobre Toros del Este el viernes ha sido anulado por la violación al capítulo 30 del reglamento dado que el conjunto amarillo inscribió a nueve jugadores importado en lugar del máximo permitido de ocho.

Sin embargo, la decisión no clasifica automáticamente a los Toros á la serie final. El partido del viernes tendría que disputarse de nuevo de ser necesario. Así lo decidió la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

El posible escenario

Las Águilas, ahora con marca de 9-7, se miden este domingo ante el Escogido (12-5) a partir de las 4:00 pm en el Estadio Quisqueya. Si el conjunto amarillo se impone tiene la opción de empatar en el segundo lugar con los Toros (11-6) y sería necesario disputar ese choque del viernes, otra vez.

El encuentro sería este lunes, en La Romana.

En caso de victoria de las cuyayas tanto ellas como los taurinos quedarían con 11-7 y sería necesario jugar un partido de desempate para definir el rival de los melenudos. Ese juego sería el martes.

El proceso

La gerencia de los taurinos protestó la inscripción de nueve jugadores por los cibaeños y el sábado, Vitelio Mejía, presidente de la Lidom, pidió a los santiagueros argumentos de defensas, documento que fue entregado esa misma noche vía electrónica.

Posteriormente, tarde en la tarde, el presidente de Lidom remitió a los equipos su resolución anulando el juego.

En su resolución, en su articulo primero, Lidom dice que «declara buena y válida en cuanto a la forma la protesta presentada por Toros del Este en relación con el juego celebrado entre equipo equipo y Águilas Cibaeñas en el estadio Francisco Micheli la noche del 16 de enero del 2026. Por haber sido incoada y formalizada de conformidad con el reglamento aplicable«.

En su numeral 2, «rechaza el pedimento de confiscación a favor del equipo protestante Toros del Este. Y en el cuarto, dispone la anulación de dicho juego por haber violado los reglamentos , el equipo cibaeño.

Las Águilas inscribieron para dicho partido a los importados Odrisamer Despaigane, Guadalupe Chávez, Matt Foster, Yoan López, A.J. Puckett, Elih Marrero, Sebastian Rivero, Rodolfo Amador y Juan Carlos Bengoa.

FUENTE: DL