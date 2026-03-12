La limitación en uso de celulares en escuelas y colegios incluye a los maestros

La propuesta que socializó este lunes el Ministerio de Educación (Minerd) en la última reunión del Consejo Nacional de Educación (CNE) para regular el uso de celulares en las escuelas es un protocolo amplio que se aplicará tanto a estudiantes como a adultos.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso Diario Libre, se trata de una iniciativa para restringir el uso de celulares durante las horas de docencia, medida que ya cuenta con la valoración positiva de distintos actores involucrados.

El Minerd justificó la iniciativa basándose en una serie de levantamientos desarrollados en diferentes centros educativos, donde se consultó tanto a estudiantes como a docentes.

Los resultados mostraron que el uso de celulares durante las clases interfiere con la concentración y el desarrollo de las actividades académicas.

Según los hallazgos, los propios estudiantes reconocieron que utilizan los teléfonos para conversar, grabar videos o realizar otras acciones ajenas al proceso educativo, lo que afecta la dinámica en el aula.

Esta implementación busca reducir las distracciones y garantizar mejores condiciones para el aprendizaje. No obstante, las autoridades aclararon que la regulación no pretende restringir la tecnología, sino gestionarla de manera adecuada en el entorno escolar.

Protocolo listo

Por lo que se sabe, el protocolo está listo, sin embargo, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, indicó ayer que se continuará socializando con los diversos actores del sistema y que se abrirán canales para recoger sugerencias y recomendaciones que enriquezcan el documento. La propuesta se presentó en el Consejo Nacional de Educación (CNE) el martes, en el también se discutió la Estrategia Nacional de Educación Digital, que plantea integrar el pensamiento computacional y la inteligencia artificial en el currículo como ejes transversales, sin crear nuevas asignaturas. Esta iniciativa está alineada con la Agenda Digital 2030.

Aplicación de Estrategia

De la medida específica que regula el uso de celulares en el aula todavía se desconoce la fecha de su implementación. Sin embargo, la Estrategia Nacional de Educación Digital está dividida en fases y está prevista para comenzar en septiembre del presente año. La primera etapa comprende la preparación básica para su aplicación; la segunda, la ejecución progresiva y acompañada; y, en tercer lugar, la fase de consolidación, ajuste y escalamiento, con la que se perseguirá la sostenibilidad, la mejora de la calidad del modelo y la expansión de la oferta educativa digital.

Fuente: Diario Libre