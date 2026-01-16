LADRÓN QUEDA ATRAPADO EN UN RESPIRADERO DURANTE INTENTO DE ROBO EN INDIA
Un intento de robo terminó de la manera más inesperada en Rajastán, India, cuando una familia regresó a su vivienda y encontró a un hombre atrapado en un conducto de ventilación, sin poder avanzar ni salir por sus propios medios.
El episodio quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales. En las imágenes se ve al intruso atascado en el extractor, visiblemente desesperado, mientras suplica que lo ayuden a salir y pide clemencia.
Al advertir la situación, los dueños de casa alertaron a vecinos de la zona, que se acercaron al lugar y dieron aviso a la Policía. Con el paso de los minutos, la escena se convirtió en un pequeño operativo improvisado alrededor del conducto.
Finalmente, agentes policiales acudieron al domicilio y, con asistencia de los presentes, lograron extraer al hombre. El caso quedó bajo investigación para determinar las circunstancias del intento de ingreso y las responsabilidades del implicado.
