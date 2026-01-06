Lanzador dominicano Freddy Peralta tiene muchas opciones

La lista de equipos interesados ​​en adquirir al lanzador derecho de los Cerveceros de Milwaukee, Freddy Peralta, sigue creciendo.

Los Bravos de Atlanta, los Medias Rojas de Boston y los Dodgers de Los Ángeles se han unido a los Mets de Nueva York y los Yankees como clubes interesados ​​en el lanzador de 29 años, según informaron fuentes a Ken Rosenthal y Will Sammon de The Athletic.

Según informes, algunos equipos con bajos ingresos que pueden permitirse el salario de 8 millones de dólares de Peralta también están interesados.

Según Rosenthal y Sammon, el precio que pide Milwaukee sigue siendo alto y se espera que los Cerveceros exijan un abridor listo para las Grandes Ligas como parte del acuerdo.

Peralta ha sido un objetivo popular para intercambios gracias a su salario asequible y su currículum en la MLB. Tiene un récord de 54-34 con una efectividad de 3.30, un FIP de 3.65 y un promedio de ponches de 10.9 por cada 9 carreras desde que se convirtió en abridor de tiempo completo en 2021.

Peralta tuvo su mejor campaña la temporada pasada, terminando quinto en la votación del Cy Young de la Liga Nacional tras lograr una efectividad de 2.70 y un WHIP de 1.08 en 176 2/3 entradas.

Fuente: Panorama