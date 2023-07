Legisladores oficialistas justifican inscripción de precandidatos con temas pendientes en la justicia

Send an email

Ante los cuestionamientos de diversos sectores al Partido Revolucionario Moderno (PRM) por permitir la inscripción de precandidatos con temas pendientes con la ley y la justicia, legisladores de esa organización defendieron la acción.

En ese sentido, el diputado Ignacio Aracena, consideró que el partido oficialista debe mostrarse respetuoso a los procedimientos ya que no existe una decisión definitiva sobre estos casos.

“Mientras no haya un expediente definitivo el partido no puede condenarlo él de manera particular, entonces nosotros respetamos ese procedimiento”, dijo Aracena.

De igual modo, el congresista Amado Díaz, manifestó que es la propia Constitución de la República Dominicana que estableces el tipo acción que se deben tomar en estos casos.

“La Constitución es clara y hasta que un proceso no adquiere la autoridad de la cosa juzgada usted puede inscribirse dentro de cualquier organización política”, refirió Díaz.

Sin embargo, Ginette Bournigal, senadora del PRM por Puesto Plata, adelantó que estaría abordando la situación con la Comisión de Ética del partido al igual que con su presidente José Ignacio Paliza.

“(…) Un mensaje de transparencia, de que la gente confíe, porque precisamente se trata de que la política se ejerza tratando de ver como ver como usted se consigue la confianza de un pueblo”, externó Borunigal.

En tanto, el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Bracha, consideró que debe realizarse una revisión de la ley electoral en relación a los candidatos.

“Lo que si deseamos es que esa ley (la ley electoral) sea revisada de manera que los candidatos a posiciones políticas como debe ser en todos los países no tengan cola que pisarle y mucho menos en el aspecto legal”, puntualizó Brache.

Se recuerda que los señalados con presuntos temas con la justicia son Rosa María Pilarte, de La Vega; Sergio Moya Goris, del Distrito Nacional; Faustina Guerrero, de El Seibo y Nelson Marmolejos Gil, de Santiago, todos del partido de gobierno.

También Héctor Darío Féliz Féliz, de Pedernales, este último del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Fuente: Hoy