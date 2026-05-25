Leonel acusa al PRM de aumentar RD$18 mil millones en sueldos, salarios y viáticos solo en 2026

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El expresidente de la República, Leonel Fernández, acusó al Partido Revolucionario Moderno (PRM) de haber “descuidado el interés nacional” para priorizar su permanencia en el poder y fortalecer su proyecto político desde el Gobierno.

Fernández aseguró que el interés principal del oficialismo no ha sido el bienestar de la nación, sino consolidar un proyecto político hegemónico.

“Su interés básico no era el interés nacional, sino el interés de ser un partido hegemónico”, afirmó el presidente de la Fuerza del Pueblo al hablar en el primer pleno del Distrito Nacional de la Fuerza del Pueblo, celebrado en el Pabellón de la Fama del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

En ese sentido, sostuvo que el Gobierno “creó” una crisis económica antes de las tensiones geopolíticas internacionales y posteriormente intentó atribuir sus efectos al conflicto en Medio Oriente.

“Ellos ahora se apoyan en la crisis del Medio Oriente para tratar de ocultar su responsabilidad en la crisis que se ha creado”, indicó.

Fernández también cuestionó el incremento de la nómina pública durante la actual gestión gubernamental.

“Desde el 2020 a la actualidad hay 125 mil nuevos empleados públicos y solamente para este año 2026 se aumentan 18 mil millones de pesos en sueldos, salarios y viáticos. ¿Y para qué lo hacen? Para consolidar una base electoral”, expresó.

Asimismo, aseguró que el oficialismo diseñó una estrategia electoral basada en reducir la participación ciudadana en los comicios.

“Lo que les dio resultado en el año 2024 fue ganar con la menor participación electoral posible. Eso fue planificado por el PRM”, afirmó.

Fernández llamó a la dirigencia de la Fuerza del Pueblo a trabajar desde ahora en la movilización del electorado de cara a las elecciones de 2028.

“La respuesta nuestra para el 2028 tiene que ser que la Fuerza del Pueblo ganará con la mayor cantidad posible de votantes dominicanos en las urnas a nivel nacional”, sostuvo.

El exmandatario afirmó además que el Gobierno del PRM atraviesa una etapa de desgaste político y pérdida de dirección.

“Ya se siente la desaceleración, se siente que perdió el vigor, no hay vitalidad, hay improvisación. Se han convertido en trabajadores políticos del día a día. La visión no la tienen”, expresó.

Fernández indicó que la Fuerza del Pueblo no solo trabaja para ganar las próximas elecciones, sino para impulsar una nueva etapa de transformaciones nacionales.

“Nosotros vamos a sembrar la semilla de lo que será el ciclo histórico de los próximos 30 años de transformaciones radicales en favor del pueblo dominicano”, afirmó.

En ese contexto, aseguró que una futura gestión encabezada por la Fuerza del Pueblo deberá convertirse en un modelo de gobierno moderno y eficiente.

“El próximo gobierno tiene que ser un gobierno ejemplar, un gobierno modélico, de referencia para siempre”, manifestó.

Fernández señaló entre las prioridades del gobierno de la Fuerza del Pueblo la eliminación definitiva de los apagones, el acceso universal al agua potable, una educación de mayor calidad, la modernización del sistema de salud y la reducción del déficit habitacional.

“En un próximo gobierno de la Fuerza del Pueblo hay que terminar definitivamente con los apagones. Cada comunidad tiene que tener agua potable y necesitamos un sistema de salud moderno, de prevención y adaptado al siglo XXI”, concluyó.

Fuente: Listín Diario