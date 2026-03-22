Leonel Fernández podría volver al poder en 2028, según análisis de Sergio Carlos

Santo Domingo.– El comunicador Sergio Carlos afirmó que el expresidente Leonel Fernández podría regresar al poder en las elecciones de 2028, destacando que la “experiencia” sería un factor determinante en el escenario político dominicano.

Durante una intervención en un programa televisivo, Carlos sostuvo que Fernández mantiene una presencia relevante en la vida política nacional, lo que, a su juicio, le permitiría capitalizar el respaldo de sectores que valoran su trayectoria y conocimiento del Estado.

“El tema de la experiencia puede jugar un papel clave”, expresó, al tiempo que señaló que en contextos de incertidumbre o desafíos económicos, los electores tienden a inclinarse por figuras con historial de gobierno.

El análisis se produce en un momento en que distintos actores políticos comienzan a perfilar posibles candidaturas de cara a los próximos ciclos electorales, aunque aún no se han formalizado aspiraciones oficiales para 2028.

Las declaraciones de Carlos han generado reacciones en redes sociales y espacios de opinión, donde se debate sobre la vigencia del liderazgo de Fernández y el peso que tendría frente a nuevas figuras dentro del espectro político nacional.