Leones del Escogido toman el liderato en Serie del Caribe Jalisco 2026

La misión bicampeonato lleva paso firme para Leones del Escogido que se apuntaron su segundo triunfo a vencer 5-3 a Cangrejeros de Santurce en el primer duelo del día 2 en la Serie del Caribe Jalisco 2026.

Con esto, la novena de República Dominicana emula lo hecho en la pasada edición cuando venció a Venezuela y el Japan Breeze en sus primeros dos enfrentamientos. A la postre perdió dos consecutivos y más tarde se coronó ante Charros.

Cristhian Adames fue el mejor hombre del duelo, se fue de 3-2 con dos carreras impulsadas, en una ofensiva que comenzó con rally de tres, apenas en el amanecer del duelo a cuenta de un hit de Junior Lake, doble de Adames y sacrificio de Aderlin Rodríguez.

Los dobles fueron clave en el ataque, Erik González bateó el suyo en la segunda entrada para el 4-0, y Adames bateó el segundo en la quinta para ampliar la ventaja a un contundente 5-0.

Lomita dominicana respalda labor ofensiva

Pero los reflectores se enfocaron el pitcheo pues de forma conjunta se colgaron ocho argollas, conteo que fue brevemente interrumpido en la sexta entrada con un rally de tres.

El triunfo fue para Enny Romero con una impecable labor de cinco entradas con tres imparables y un pasaporte, su efectividad se mantuvo pulcra.

Le siguieron Luis Frías responsable de las tres anotaciones, dos hits y un pasaporte pusieron el diamante a arder, la defensiva no respaldo y con error de fildeo y Rodas cayeron las primeras dos, un imparable de Jack Lopez puso el 5-3.

Carrasco, Yan, Colomé y Cordero recompusieron el camino y finalizaron la labor. La novena de República Dominicana tendrá descanso este martes 3 de febrero, mientras que, por su parte, Puerto Rico enfrentará a México Rojo.

Fuente: La Afición.