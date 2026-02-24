Lluvias en sur de Perú dejan 2 muertos, 2 desaparecidos y grandes daños materiales

Lima.- Las intensas lluvias que han caído en la región de Arequipa, en el sur de Perú, dejaron hasta el momento dos personas fallecidas y dos desaparecidas, así como miles de damnificados y afectados, además de grandes daños materiales, informó este lunes el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El organismo señaló en un comunicado que la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades que ejecutan los gobiernos locales reportó que además de los fallecidos y desaparecidos también hubo 7 personas atrapadas, 4.782 afectadas y 142 damnificadas.

Además, agregó que han sido afectadas 469 viviendas, ocho puentes, dos establecimientos de salud y 45,65 kilómetros de vías.

El reporte detalló que miembros del Ejército peruano se trasladaron hacia los distritos de Paucarpata y Sachaca, de la provincia y departamento de Arequipa, para continuar con los trabajos de limpieza, remoción de escombros e instalación de sacos terreros, tras las lluvias intensas ocurridas desde el pasado 19 de febrero.

Otras 50 cuadrillas de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste fueron destinadas a verificar las estructuras eléctricas, ya que el servicio está interrumpido en zonas de las jurisdicciones de Yanahuara y Cayma, mientras que en el distrito de Cerro Colorado ya se logró restablecer la electricidad.

Sin embargo, el tránsito permanece interrumpido en diversos tramos de los distritos de Chiguata y Paucarpata, mientras que está restringido en otros sectores de distritos vecinos, además de que se registró la afectación de viviendas a la altura del puente San Isidro.

El organismo detalló que durante la tarde del último domingo se produjo un huaico (aludo o avalancha de lodo, piedras y agua) que interrumpió la vía Nacional PE-1S, en el tramo entre las localidades de Camaná y Arequipa, aunque ya una empresa privada culminó los trabajos de limpieza en la carretera y restableció el tránsito.

Además, se reportó el desborde del río Chili, que atraviesa el centro de la ciudad de Arequipa, en el distrito de Jacobo Hunter, donde el tráfico de vehículos se encuentra restringido en diversos tramos.

El Indeci aseguró que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), coordina con las autoridades regionales y locales, supervisa la situación y exhorta a mantener activos los centros de operaciones de emergencia locales.

