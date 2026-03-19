Los Alcarrizos registra el metro cuadrado más barato y Piantini el más caro en el Gran Santo Domingo

El precio del metro cuadrado de los apartamentos en el Gran Santo Domingo refleja diferencias según la ubicación, con una brecha entre zonas de menor y mayor valorización inmobiliaria.

Al cierre de 2025, el costo promedio de un metro cuadrado en la región metropolitana se ubicó en RD$ 109,381, de acuerdo con el Registro de Oferta de Edificaciones (ROE) de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

En la zona más asequible, Los Alcarrizos presentó el menor precio, con RD$ 31,738 por metro cuadrado, seguido de Pedro Brand (RD$ 58,144), Santo Domingo Oeste (RD$ 67,584) y Santo Domingo Norte (RD$ 75,467).

También se ubican Santo Domingo Este (RD$ 75,545) y Boca Chica (RD$ 84,258).

En contraste, el Distrito Nacional mantuvo el precio más elevado, con un promedio de RD$ 132,730 por metro cuadrado, impulsado por sectores de alta demanda y plusvalía.

¿Cuál es el barrio más costoso para comprar una vivienda?

A nivel de barrios, Piantini encabeza la lista como el sector más caro, con RD$ 172,377 por metro cuadrado, seguido de La Julia (RD$ 165,457) y Renacimiento (RD$ 162,539).

La Esperilla RD$ 154,939

Ciudad Universitaria RD$ 149,762

Ensanche Naco RD$ 148,926

Estos precios evidencian una concentración de precios altos en zonas tradicionales del centro urbano.

En Gazcue el precio promedio es de RD$ 145,139, mientras que en Bella Vista es de RD$ 133,825, para una diferencia RD$ 11,314.

Otros sectores como Alma Rosa RD$ 117,440; Jardines del Sur, RD$ 107,874; y Buenos Aires Mirador RD$ 106,601; superan los RD$ 100,000 por metro cuadrado.

La ONE indica que los precios siguen siendo elevados en los demás sectores

Ensanche Ozama RD$ 86,582

Los Cacicazgos RD$ 81,079

Guaricano RD$ 81,002

Villa Faro RD$ 79,804

Mirador Norte RD$ 78,882

Los datos de la ONE evidencian que la ubicación continúa siendo el principal determinante del valor de las viviendas.

Fuente: acento