Los dueños del dinero en la República Dominicana
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RESUMEN
El periodista Esteban Rosario pondrá en circulación el libro Los Dueños del Dinero en la República Dominicana este viernes 24 a las 6 de la tarde.
La obra se pondrá en circulación en la sala Julio Alberto Hernández del Gran Teatro del Cibao, en el marco de la primera feria del Libro y Cultura de Santiago.
Rosario explicó que la obra analiza la concentración del capital a través de los grupos financieros dominicanos y extranjeros desde 1962 hasta la fecha.
“La economía dominicana ha crecido un 5 por ciento anual durante los últimos 50 años, pero el dinero no llega a la población. Se concentran en una élite financiera”, aseguró.
Reveló que el libro consta de cuatro capítulos donde se analizan la historia, crecimiento, concentración de los grupos financieros y quienes son los principales miembros de la élite financiera dominicana.
El libro será presentado por los poetas y escritores Enegildo Peña y Andrés Acevedo.