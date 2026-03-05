MacBook Neo: la “MacBook barata” ya es oficial y este es su costo

Apple ha hecho oficial la MacBook Neo, la tan esperada “MacBook barata” que rompe récords de precio en la historia reciente de la marca. Se trata del Mac más asequible jamás lanzado por la compañía, con un precio de salida de 599 dólares y 499 dólares para clientes educativos. Ya está disponible para preordenar y llegará a las tiendas el 11 de marzo.

El anuncio se realizó hoy a través del sitio oficial de Apple y su comunicado de prensa. La MacBook Neo busca democratizar el ecosistema Mac, compitiendo directamente con Chromebooks y laptops Windows de gama baja, especialmente entre estudiantes y usuarios primerizos.

Características de la MacBook Neo

La recién lanzada MacBook Neo se exhibe durante el evento de lanzamiento «Experiencia Especial de Apple» en la Apple Store de Manhattan, Nueva York, el 4 de marzo de 2026. (Foto de Timothy A. Clary / AFP).

Este nuevo modelo cuenta con un diseño de aluminio duradero en cuatro colores vibrantes: blush, indigo, silver y citrus. Tiene una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas con alta resolución y soporte para mil millones de colores. Está impulsada por el chip A18 Pro que ofrece hasta 16 horas de batería, cámara FaceTime HD de 1080p, Magic Keyboard, trackpad Multi-Touch y altavoces con Spatial Audio.

Viene con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento base, dos puertos USB-C, jack de audífonos y macOS Tahoe con Apple Intelligence integrado. Aunque es más básico que un MacBook Air o Pro, Apple asegura que es hasta 50 % más rápido en tareas cotidianas y hasta 3 veces más rápido en procesos de IA en comparación con PCs Intel equivalentes.

Impacto y disponibilidad de la MacBook Neo

Con este lanzamiento, Apple baja drásticamente la barrera de entrada al mundo Mac (el MacBook Air más barato parte de 1.099 dólares). Analistas destacan que la MacBook Neo es una apuesta clara por capturar el mercado educativo y de usuarios que antes optaban por alternativas más económicas.

La MacBook Neo ya se puede preordenar en apple.com y llegará a República Dominicana a través de distribuidores autorizados y la tienda online de Apple en las próximas semanas. Es, sin duda, la noticia que muchos esperaban: un Mac real, con calidad premium, pero a precio accesible.

Fuente: CDN