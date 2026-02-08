Machado sueña con ganar el Clásico: “Con los jugadores, que estamos unidos como nunca, podemos lograr ese sueño”

El capitán de la selección dominicana de béisbol, Manny Machado, sueña con regalarle al país su segundo campeonato mundial, y cree que el equipo tiene material suficiente para lograrlo.

Así lo afirmó el estelar de Grandes Ligas en un video colgado en las redes sociales de la selección de República Dominicana.

“Ojalá que podamos traerle otro trofeo al país. Lo hicimos una vez, lo podemos hacer otra vez. Y con el equipo que tenemos, con los jugadores que estamos unidos como nunca, podemos lograr ese sueño, no solamente para nosotros, pero para el país entero”, expresó.

Asimismo, agradeció al pueblo dominicano por el apoyo que le ha mostrado a través de su carrera y resaltó el orgullo que siente cada vez que representa a República Dominicana en el terreno de juego.

“Siempre es un honor ponerme el uniforme dominicano”, expresó el toletero.

De manera similar, se mostró emocionado de jugar en el país, haciendo referencia a los juegos de exhibición que disputará con el equipo nacional en el Estadio Quisqueya, en contra de los Tigres de Detroit.

“Nos vemos allá en (República) Dominicana. Va a ser mi primera vez jugando ahí. Nos vemos en par de semanas y otra vez, muchas gracias por todo. Muchas gracias Nelson (Cruz, gerente general de la selección), al equipo, al país entero, al final es por ustedes que nosotros jugamos y que seguimos jugando por ustedes. Que Dios los bendiga”, dijo.

