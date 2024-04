Manuel Jiménez se retira incómodo de la juramentación de Dío Astacio

Mientras el actual presidente del Concejo de Regidores, José Jiménez, procedía a darle las palabras centrales al electo alcalde Dío Astacio en su juramentación, el saliente edil insistía en que se debía rendir un informe de gestión antes del discurso de Astacio.

Luego de varios minutos de discusión entre los dos hombres, Manuel Jiménez leyó el referido documento y se retiró.

Dio Astacio durante su juramentación este miércoles 24 de abril del 2024. (FUENTE EXTERNA)

El equipo de comunicaciones del exalcalde alegó que las autoridades entrantes estaban incumpliendo el protocolo que ellos mismos establecieron.

Jiménez afirma se violaron los protocolos

El alcalde saliente dijo que la ley establece que el alcalde saliente debe presentar un informe público en el primer turno de la ceremonia, por lo que se quejó de que no se le permitiera.

“A los preceptos elementales de la ley de este país ¿y qué es esto, y pa´ dónde va esto?, (y da puñetazo en la mesa) no así no, me disculpan, me disculpan la imprudencia si lo fuera, es la certeza, de que el que cumple un deber, si es público, tiene que dar cuenta de eso, y con eso no se juega”, dijo.

Agregó que el discurso del entrante tenía que esperar que él se fuera.