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MAP Sigmund Freund: Nunca he dicho que el Estado dominicano no sabe la cantidad de empleados públicos

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El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, negó las declaraciones que se le atribuyen, en las que supuestamente afirmó que el Gobierno desconoce la cantidad de empleados públicos que tiene, debido a que no todos están incluidos en el SASP (Sistema de Administración de Servidores Públicos).

“Yo nunca he dicho que el Estado dominicano no sabe la cantidad de empleados públicos. Eso salió en un reportaje, lo cual de mi boca nunca se ha podido escuchar que Simón haya dicho eso”, sostuvo el funcionario al ser consultado durante su participación en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Continuó: “Lo que yo he explicado es lo siguiente: se toma siempre como parámetro, o en los últimos meses o años se toma como parámetro, que el Estado dominicano tiene alrededor de 770, 780 mil servidores públicos, tomando como referencia publicaciones que hace la Tesorería de la Seguridad Social sobre la base de cotizantes”.

“Y si ustedes leen esa publicación, lo que hace la Tesorería, tomando datos inclusive que la procesa arriba y que hacen unos cruces de sellos de su registro, es que en el Estado dominicano, en la República Dominicana, hay 700 y tantos, 780, 770 y pico cotizantes al sistema de seguridad social que provienen del servicio público”, agregó.

Ministro de Administración Pública en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio

Fuente: Hoy.

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