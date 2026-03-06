Actualidad

María María López: Conflicto entre Bravo y Lumijor destapa debate por marcas blancas en supermercados

Vidal Sepulveda Send an email Hace 48 minutos
La comunicadora María María López se refirió al conflicto comercial entre la cadena de supermercados Bravo y la empresa panificadora Lumijor, luego de que esta última decidiera retirar sus productos de los anaqueles tras negarse a fabricar mercancía bajo la modalidad de marcas blancas para la cadena.

Además informó que, a raíz de la controversia, el director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, inició una investigación para verificar si los productos de marcas blancas que se comercializan en supermercados cumplen con el registro sanitario exigido en la República Dominicana.

