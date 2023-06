Más de 500 candidatos del PLD le han pedido a Peña Guaba articular la alianza con la Fuerza del Pueblo

El presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), José Francisco Peña Guaba, aseguró que más de 500 candidatos del Partido de la Liberación Dominicana le han solicitado articular una alianza con la Fuerza del Pueblo para las elecciones del 2024.

Peña Guaba aseguró que los peledeístas lo han designado como su portavoz para la alianza y aclaró que Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo no son lo que han pedido articular la alianza, sino él.

“Abel Martínez Durán, que se lo he dicho a tu hermano Mayobanex, aquí han venido más de 500 candidatos del PLD a esta casa, sí, yo soy responsable, sí, de auspiciar la alianza, no es Leonel Fernández, no es la Fuerza del Pueblo, es Jose Frank Peña Guaba, como portavoz de los peledeístas, aquí no ha venido pueblistas a pedir candidatura…aquí habían cuatro síndicos del PLD, no hay candidatos del PLD que aspire que no me haya enviado un mensaje o no haya venido a mi casa, y nos vamos a engañar, están desesperados, porque saben que no pueden ir solo a las elecciones”, dijo Peña Guaba.

Fuente: El Pregonero