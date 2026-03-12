Más de 8,500 personas han viajado a Miami desde Las Américas para el Clásico Mundial 2026

La fiebre del béisbol y el orgullo patrio han provocado un notable movimiento de pasajeros desde la República Dominicana hacia Estados Unidos en los últimos días.

Más de ocho 8,500 personas han viajado desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez con destino a la ciudad de Miami para presenciar los partidos del Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde participa la selección dominicana.

De acuerdo con datos preliminares obtenidos en la terminal aeroportuaria por las autoridades de aviación civil y aeroportuarias, desde el pasado jueves, previo al arranque del torneo, miles de dominicanos han salido del país con el objetivo de apoyar en las gradas al equipo nacional que compite en el evento internacional.

Las cifras indican que, durante ese período y hasta la fecha, han viajado hacia la ciudad estadounidense un total de 8,598 pasajeros en vuelos regulares que despegaron desde la principal terminal aeroportuaria del país.

Fanáticos viajan con entusiasmo y símbolos patrios

En los pasillos del aeropuerto es evidente el ambiente deportivo que vive el país. Muchos de los viajeros se desplazan con banderas dominicanas, gorras, camisetas y otros símbolos patrióticos, evidenciando el entusiasmo por respaldar a la novena quisqueyana en el importante torneo internacional.

Los fanáticos se dirigen al estadio LoanDepot Park, sede de los partidos del grupo D donde compite la República Dominicana, dentro del torneo que reúne a varias de las principales selecciones del béisbol mundial.

La selección dominicana comparte grupo con equipos como Venezuela, Israel, Países Bajos y Nicaragua, en una de las llaves más competitivas del campeonato.

Vuelos con ocupación casi total

Actualmente operan vuelos directos hacia Miami desde el aeropuerto Las Américas varias aerolíneas, entre ellas American Airlines, Arajet, Sky High Dominicana, Red Air y Spirit Airlines.

Según las autoridades aeroportuarias, los vuelos hacia ese destino están saliendo completamente llenos, con factores de ocupación que superan el 98 por ciento, reflejando el alto interés de los dominicanos en asistir al torneo.

Ante la gran demanda de asientos, muchos viajeros que no lograron conseguir reservaciones en vuelos directos han tenido que optar por rutas alternativas, realizando conexiones a través de ciudades como Panamá y San Juan, en Puerto Rico, para luego continuar su viaje hacia Miami.

Largas filas en el aeropuerto

La movilización de fanáticos se ha intensificado especialmente este miércoles, jornada en la que se celebra el esperado partido entre la República Dominicana y Venezuela dentro del torneo.

Desde tempranas horas de la mañana se observan largas filas de pasajeros en las áreas de chequeo y abordaje del aeropuerto, muchos de ellos con reservaciones hechas con semanas de anticipación para poder asegurar su presencia en el estadio.

El flujo de viajeros evidencia el impacto que tiene el béisbol en la cultura dominicana y cómo eventos internacionales como el Clásico Mundial logran movilizar a miles de fanáticos fuera del país para respaldar a su selección, convirtiendo cada partido en una verdadera fiesta deportiva y patriótica

