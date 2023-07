Mbappé atraviesa una situación complicada en PSG

Send an email

Kylian Mbappé tiene una situación complicada con el París Saint-Germain, al punto de que lo dejaron fuera del viaje a Japón que realizó el equipo como parte de su preparación para la próxima temporada.

El PSG empató a cero goles con el Al-Nassr, club árabe para el que juega Cristiano Ronaldo.

Luis Fernández, ex jugador y entrenador del PSG, dijo que la presión que está ejerciendo el club para que Mbappé renueve o libere el camino para ser vendido, ha perjudicado el estado de ánimo del jugador.

«Mbappé está muy afectado, no está bien con esta situación», le dijo Fernández a El Larguero. «Con esta situación, lo veo fuera… No lo han llevado a Japón y este desplazamiento para la imagen del club era muy importante. Han tomado esa decisión y es para meterle una presión. Esto es algo que no le ha gustado», dijo el español, que entiende que el sueño de Mbappé es jugar en España para el Real Madrid.

«Él tiene un sueño y su sueño es el de jugar en el Real Madrid. Por eso yo creo que la situación del Real Madrid de estar callados, preparando, trabajando… es para que este jugador pueda llegar. Que pase un año en Arabia cedido y luego pueda salir, es algo que también se puede pensar», dijo Fernández, hombre de confianza del delantero parisino.

Respecto a las opciones de fichaje de los últimos díaz, Fernández se mostró escéptico: «Todos sabemos que el Barça en estos últimos años está pasando por momentos complicados. Es un comentario para meter una cierta presión para ver qué puede ocurrir», mientras que sobre la millonaria oferta del Al Hilal explicó: «El PSG, diciendo eso, le mete una presión para que tome la decisión lo más rápido posible».

Lo cierto es que si bien la situación aún tiene luz al final del túnel, el panorama empieza a oscurecerse cada vez más. De no mejorar, podría terminar con Mbappé viendo a su equipo desde la tribuna si no cede en sus pretensiones, algo que sería tan extraño como ridículo considerando la calidad actual del jugador.

Fuente: DL