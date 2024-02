Médicos piden que Biden se someta a una prueba de competencia mental

Profesionales médicos han intensificado el llamado al presidente Biden para que se someta a una prueba de competencia mental después del contundente informe del abogado especial Robert Hur, revelando que el octogenario no puede recordar hechos básicos sobre su propia vida y carrera.

El informe de Hur, publicado el jueves, evaluó a Biden como demasiado senil para ser procesado por su retención indebida de documentos clasificados y señaló que el comandante en jefe «no recordaba cuándo era vicepresidente» y «no recordaba, incluso dentro de varios años, cuándo murió su hijo Beau» durante dos días de entrevistas en octubre.

«Algo no está bien, y aunque sea menor, debe explicarse al público«, dijo el Dr. Stuart Fischer, médico de atención primaria en un hogar de ancianos en El Bronx, a The Post.

«El caballo ha salido del establo. No solo [Biden] tiene una enfermedad en cierto grado, sino que ha retrasado la producción de evidencia objetiva», agregó el experto en medicina interna, argumentando que «nadie está comprando» las defensas del presidente sobre su memoria.

A pesar de ser el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos, Biden se ha negado a realizar pruebas de agudeza mental a pesar de los llamados repetidos de sus críticos, así como de encuestas consistentes que muestran que una mayoría de estadounidenses comparten esas preocupaciones.

Los resultados del examen físico más reciente de Biden, publicado por la Casa Blanca en febrero del año pasado, describieron al jefe de Estado como «capaz de ejecutar con éxito los deberes de la Presidencia», pero no mencionaron una prueba cognitiva o una evaluación de su salud mental.

El viernes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmó a los periodistas que había hablado con el médico de la Casa Blanca, Kevin O’Connor, en ese momento y él le había dicho que «debido a las acciones del presidente todos los días, con lo que lidia, con los líderes mundiales, los problemas domésticos que tiene que enfrentar, eso muestra que el presidente está muy activo y entiende lo que está sucediendo y [O’Connor] no creía que una prueba como esa fuera justificada debido a quién es él como presidente de los Estados Unidos y todo lo que tiene que enfrentar.

«Pero nuevamente, no soy médico», agregó la secretaria de prensa. Sin embargo, según Fischer, Biden tiene «signos de síntomas» que podrían indicar que sufre de «enfermedad infecciosa o fatiga«, aunque el médico enfatizó que no es el médico de Biden y que sus declaraciones no constituyen un diagnóstico.

«No sé cómo este hombre puede tener algo más que un horario suave«, agregó el médico, «porque cuanto más se esfuerza, más difícil es para un cuerpo de 81 años responder».

El representante Ronny Jackson (R-Texas), médico de los ex presidentes Barack Obama y Donald Trump y miembro de la Unidad Médica de la Casa Blanca bajo el presidente George W. Bush, dijo a The Post que si Biden obtiene la nominación presidencial demócrata, debería «100%» someterse a una prueba de competencia mental antes de las elecciones generales.

«No necesita una prueba [cognitiva]», dijo Jackson. «Necesita una batería de pruebas cognitivas reales, objetivamente realizadas, plasmadas en papel y presentadas al pueblo estadounidense por su médico».

«No estoy haciendo un diagnóstico. Y no estoy diciendo que el tipo tenga Alzheimer o demencia multiinfarto o Parkinson o cualquier otra cosa», aclaró. «Este tipo tiene problemas cognitivos relacionados con su edad: arrastra los pies cuando camina, arrastra el habla, olvida dónde está, qué está haciendo, no puede recordar nombres, no puede recordar fechas, eso no es alguien que debería estar al mando de los códigos nucleares de este país y controlando nuestro destino en el extranjero».

«He estado diciendo desde que era el candidato Joe Biden: Este hombre no tiene la capacidad cognitiva o la habilidad para ser nuestro jefe de estado», agregó Jackson, quien describió la reciente confusión del presidente sobre los líderes europeos con sus predecesores fallecidos como «súper preocupante».

El informe de Hur también ha puesto a los demócratas en la difícil situación de tener que defender la capacidad de Biden para ocupar el cargo basándose en la decisión de no acusarlo mientras ignoran la razón de ello, según Jackson, a saber, que «es demasiado mental y cognitivamente incompetente para ser juzgado».

«Si eres demasiado incompetente y demasiado cognitivamente incapacitado debido a tu edad para defenderte de estos cargos —si es acusado—, entonces sin duda alguna no deberías ser el comandante en jefe«, agregó el legislador.

El renombrado neurocirujano Dr. Ben Carson, ex secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano bajo Trump, también expresó preocupación por la salud de Biden a The Post.

«Como alguien que sabe algo sobre el cerebro humano, el deterioro mental de Joe Biden ha sido evidente durante varios años», dijo Carson. «El informe de ayer, la conferencia de prensa de anoche y el estado actual de la unión lo demuestran aún más. Nuestra frontera sur está bajo asedio, hay dos conflictos globales importantes en marcha, y nuestro sistema judicial se ha convertido en un brazo armado de la campaña del presidente. Los estadounidenses deberían estar preguntando, ¿quién está dirigiendo el país?»

Fuente: Diario Libre