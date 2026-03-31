Meta planea ampliar su línea de gafas inteligentes con nuevos modelos Ray-Ban

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Meta tiene previsto reforzar su presencia en el sector de las gafas inteligentes con el próximo lanzamiento de nuevos modelos Ray-Ban, una estrategia que se confirma a partir de recientes registros ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos.

Estos documentos detallan la existencia de dos dispositivos, Ray-Ban Meta Scriber y Ray-Ban Meta Blazer, lo que anticipa que la compañía sigue apostando por este segmento mientras realiza ajustes en otras áreas de Reality Labs.

La información sobre los nuevos productos proviene de una presentación ante la FCC firmada por EssilorLuxottica, el socio de hardware de Meta para las smart glasses. En dicho registro, aparecen los nombres comerciales Ray-Ban Meta Scriber y Ray-Ban Meta Blazer, junto con los números de modelo RW7001 y RW7002.

La inclusión de números de modelo inéditos sugiere que no se trata de simples actualizaciones menores, sino de una verdadera nueva generación de dispositivos.

La documentación también revela que estos modelos han sido probados con la banda Wi-Fi 6 U-NII-4 de 5,9 GHz, una tecnología diferente a la utilizada en versiones recientes de la familia Ray-Ban. Este cambio podría implicar mejoras en conectividad y rendimiento, aunque todavía no se han publicado detalles sobre el resto de sus especificaciones técnicas.

Un indicio adicional de que el lanzamiento estaría próximo es que los productos aparecen como unidades de producción en los registros regulatorios, una etapa que habitualmente precede en pocas semanas a la llegada al mercado de los dispositivos finales.

Meta tiene previsto reforzar su presencia en el sector de las gafas inteligentes con el próximo lanzamiento de nuevos modelos Ray-Ban.

La apuesta de Meta por las gafas inteligentes se da en un contexto de reorientación interna. Mientras la empresa ha reducido inversiones en contenido propio para realidad virtual y ha realizado ajustes en el equipo de Reality Labs, la alianza con EssilorLuxottica en el desarrollo de smart glasses ha mostrado resultados comerciales consistentes.

Las ventas de la generación anterior de Ray-Ban inteligentes habrían incrementado notablemente el interés de los consumidores, motivando a Meta a acelerar el desarrollo de nuevos modelos.

El registro ante la FCC también menciona la presencia de una funda de carga en las pruebas, un accesorio que ha sido habitual en generaciones previas de estas gafas.

Primer plano de gafas Ray-Ban de Meta con gráficos digitales de reconocimiento facial en los lentes.

Aunque por el momento no se han publicado imágenes ni especificaciones completas, la información disponible indica que Meta busca fortalecer su posición en una de las líneas de producto que mejor acogida ha tenido en el mercado reciente.

Gafas inteligentes: cómo funcionan y qué tecnologías integran en la vida cotidiana

Las gafas inteligentes integran tecnología avanzada en una montura similar a la de unas gafas convencionales, permitiendo al usuario acceder a información digital y funciones interactivas sin necesidad de utilizar las manos.

Su funcionamiento se basa en la combinación de sensores, conectividad inalámbrica, micrófonos, altavoces y, en algunos casos, cámaras y pantallas integradas.

Algunos modelos integran cámaras para capturar fotos o videos y sensores que monitorizan parámetros como la actividad física o el entorno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de una conexión Bluetooth o Wi-Fi, las gafas inteligentes se sincronizan con el teléfono móvil u otros dispositivos para recibir notificaciones, llamadas o mensajes. Algunas incorporan pequeños proyectores o pantallas en los cristales, lo que permite mostrar datos como la hora, direcciones de mapas, recordatorios o información contextual directamente en el campo de visión del usuario.

El control de las funciones suele realizarse mediante comandos de voz, paneles táctiles en las patillas, o incluso gestos detectados por sensores de movimiento. Muchas gafas inteligentes incluyen micrófonos y altavoces para interactuar con asistentes virtuales, escuchar música o realizar llamadas sin sacar el móvil del bolsillo.

Además, algunos modelos integran cámaras para capturar fotos o videos y sensores que monitorizan parámetros como la actividad física o el entorno. Así, las gafas inteligentes buscan facilitar la vida cotidiana, ofreciendo acceso rápido a herramientas digitales mientras se mantiene la atención en el mundo real.

Fuente: Panorama