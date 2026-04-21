Mets de NY tratan de acelerar regreso de Juan Soto en medio de racha de 11 derrotas
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RESUMEN
Los Mets de Nueva York aceleran gestiones para activar a Juan Soto antes del juego del miércoles, en un intento por revertir su mal momento de 11 derrotas en línea y una ofensiva desastrosa.
La información fue revelada por el analista de MLB Network, Jon Heyman, publicada el martes y confirmada por Anthony DiComo, de MLB.com. El club no ha confirmado el informe, pero el posible movimiento aportaría una chispa necesaria a un equipo afectado por su ausencia.
En la actualidad, los Mets se encuentran en el sótano de la División Este de la Liga Nacional, a 8.5 juegos del primer lugar, con récord de 7-15.
El equipo tenía marca de 4-4 tras ganar el último encuentro disputado por Soto, una victoria por 10-3 sobre los Gigantes el 3 de abril, y luego sumó tres triunfos consecutivos. Sin embargo, el club ha perdido 11 juegos seguidos desde entonces y llegó a empatar momentáneamente con el peor registro de las Grandes Ligas.
Soto atravesaba uno de sus mejores momentos ofensivos cuando sufrió una distensión en la pantorrilla derecha el 3 de abril. El jugador, de 27 años y cuatro veces convocado al Juego de Estrellas, conectó al menos un hit en los ocho partidos que disputó.
Antes de ingresar a la lista de lesionados el 6 de abril, registraba promedio de .355/.412/.516, con un cuadrangular y dos dobles.
Durante la temporada pasada, en su debut con los Mets, Soto participó en 160 partidos. Lideró la Liga Nacional con 38 bases robadas y sumó 43 cuadrangulares, además de 127 bases por bolas, la cifra más alta en las Grandes Ligas.