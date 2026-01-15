Mets firman por US$3.9 MM a SS dominicano Wandy Asigen, segundo mejor prospecto internacional

Como había pronosticado N Digital el 19 de diciembre de 2025, el prospecto dominicano Wandy Asigen firmó este jueves por US$3.9 millones con los Mets de Nueva York, en el marco del mercado internacional de firmas de las Grandes Ligas.

Asigen es el segundo mejor prospecto internacional, solo superado por Luis Hernández, campocorto venezolano que recibió US$5 millones por parte de los Gigantes de San Francisco.

Sobre el particular, Will Sammon, reportero del portal The Athletic, había señalado: “En un movimiento importante para el próximo período de firmas, los Mets de Nueva York cambiaron a uno de sus principales prospectos internacionales de los Yankees de Nueva York, confirmaron fuentes de la liga”.

Según explicaba el periodista, se esperaba que el acuerdo de Asigen con los Mets superara los US$3.8 millones, información que había sido divulgada inicialmente por la periodista independiente Francys Romero, previsión que finalmente se cumplió.

El scouting report del jugador indica que Asigen ha sido comparado con figuras de la talla de los exjugadores de Grandes Ligas Nelson Cruz y Tony Batista, al igual que él, nativos de Puerto Plata.

“Asigen, a pesar de ser uno de los jugadores más jóvenes de la generación internacional de 2026, ya se perfila como el siguiente en esa lista. Destacado en los partidos, a pesar de jugar constantemente contra algunos de los mejores talentos dominicanos desde muy joven, Asigen ha sido reconocido por tener posiblemente el perfil ofensivo más avanzado de su generación”, establece.

