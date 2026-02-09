Migración detiene 2,481 extranjeros y deporta 2,560 durante operativos de interdicción

La Dirección General de Migración (DGM) informa que durante el viernes 6 y el sábado 7 de febrero de 2026, ejecutó operativos de interdicción migratoria en distintas provincias del país, detuvo a 2,481 extranjeros en condición migratoria irregular y deportó 2,560, luego de ser debidamente depurados y procesados conforme a lo establecido en la Ley General de Migración No. 285-04.

Las acciones fueron realizadas por agentes de la DGM, quienes de este total detuvieron a 1,743 con el apoyo del Ejército de República Dominicana (ERD), cuyos miembros detuvieron a 614; la Policía Nacional (PN) a 63; el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) a 55 y la Armada (ARD) a 6, como parte de las labores permanentes de control migratorio que desarrolla la institución.

En la ciudad capital, mediante los operativos ejecutados fueron detenidos 348 individuos en diferentes sectores del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, tales como Villas Agrícolas, Los Frailes, Ciudad Juan Bosch y Herrera, incluyendo paradas de autobuses turísticos, de motoconchos, en las principales avenidas y puntos de alta movilidad, donde se realizaron labores de verificación migratoria.

En Santiago de los Caballeros, se hicieron 32 interdicciones que abarcaron el municipio cabecera y zonas aledañas, además de Navarrete, Las Canelas y otros sectores, mientras que en La Vega se detuvo a 205 personas, durante operativos que se desarrollaron en la ciudad cabecera, así como en Constanza, y en retenes en rutas interurbanas. Esta provincia figura entre las de mayor número de personas detenidas durante las jornadas.

Asimismo, se realizaron operativos de interdicción en San Juan de la Maguana, con 137 detenidos, y comunidades cercanas. De igual manera, en Elías Piña, con 182 detenidos incluyendo Comendador y zonas aledañas. También se ejecutaron acciones en Azua (Los Pilones), San José de Ocoa, Montecristi, Barahona, Puerto Plata, Mao (Valverde) y Santiago Rodríguez, además de Pedernales y Jimaní, donde se establecieron retenes en distintas vías de acceso.

La DGM informó que, además de nacionales haitianos, entre los extranjeros detenidos figuran personas de nacionalidad cubana, venezolana, china, francesa, vietnamita, rusa y nigeriana, quienes fueron retenidos en puertos y aeropuertos del país.

Antes de su deportación, los extranjeros fueron investigados y procesados en los centros de retención de la DGM, donde se les tomaron datos biométricos, huellas digitales y registros fotográficos, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos y la dignidad personal, conforme a los procedimientos institucionales y las normas vigentes.

Fuente: Panorama