Miguel Guerrero describe reportaje “El Otro Senasa”, de Panorama, como uno de los mejores que ha leído

El periodista, escritor y catedrático Miguel Guerrero calificó como uno de los mejores trabajos de investigación que ha leído en la prensa nacional el reportaje “El Otro Senasa”, publicado en la edición de febrero del periódico Panorama.

Guerrero destacó la profundidad, el rigor documental y el enfoque crítico con que el Grupo de Medios Panorama abordó la investigación, centrada en contratos suscritos por el Servicio Nacional de Salud (SNS) mediante procesos de excepción que, según el reportaje, ascienden a unos 13 mil millones de pesos.

La investigación periodística detalla que, durante la gestión de Mario Lama al frente del SNS, se realizaron contrataciones bajo la modalidad de exclusividad y con niveles limitados de competencia, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

“El Otro Senasa” expone datos sobre montos adjudicados, tipos de procesos utilizados y empresas beneficiadas, apoyándose en documentación oficial, registros de contrataciones públicas y análisis comparativos, lo que permitió contextualizar el impacto presupuestario de estas decisiones dentro del sistema de salud pública.

Asimismo, el trabajo periodístico plantea interrogantes sobre los criterios técnicos empleados para justificar los contratos de excepción, así como el alcance de los mismos en la red hospitalaria nacional, abriendo el debate sobre los mecanismos de supervisión y control en las instituciones del Estado.

Miguel Guerrero resaltó que el reportaje no solo presenta cifras, sino que ofrece una narrativa estructurada y sustentada, que contribuye a fortalecer el ejercicio del periodismo de investigación y el derecho ciudadano a la información.

La publicación ha generado reacciones en distintos sectores, al poner sobre la mesa la discusión acerca de la transparencia en las contrataciones públicas y la gestión administrativa en el sistema sanitario dominicano.

