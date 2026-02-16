Miguel Vargas: “Hace cinco años éramos autosuficientes en alimentación; hoy dependemos más de las importaciones”

San Pedro de Macorís. – El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, afirmó este domingo que el país ha retrocedido en sectores vitales para el desarrollo nacional durante los últimos cinco años, señalando de manera particular el deterioro de la producción agropecuaria.

Al encabezar una asamblea provincial del PRD en San Pedro de Macorís, Vargas sostuvo que la República Dominicana pasó de un 85 % a un 70 % de autosuficiencia alimentaria, como consecuencia según indicó de políticas públicas que han privilegiado la importación en detrimento de la producción nacional.

“Hace cinco años éramos autosuficientes en nuestra alimentación en un 85 %; hoy eso ronda el 70 %, y cada día vemos más importaciones de pollo, de huevos y de productos de primera necesidad”, expresó.

El dirigente político aseguró que esta situación ha impactado directamente el costo de la vida, afectando especialmente a los sectores más vulnerables y reduciendo la capacidad adquisitiva de la clase media.

Vargas calificó este panorama como una muestra de incapacidad de gestión e ineficiencia en el manejo de áreas estratégicas para el crecimiento económico y la estabilidad social del país.

En ese contexto, planteó que el PRD y las demás fuerzas de oposición tienen una “responsabilidad histórica” de articular esfuerzos para producir un cambio político en las elecciones de 2028.

“Tenemos que asumir esa responsabilidad para sacar este gobierno, que ha significado retroceso y menor calidad de vida para los dominicanos”, afirmó.

La asamblea en San Pedro de Macorís forma parte de la jornada nacional que desarrolla el PRD para fortalecer y reorganizar sus estructuras municipales y de distritos en todo el territorio nacional.

Fuente: RCC NOTICIAS