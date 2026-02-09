Milagros Ortiz Bosch asegura que investigarán denuncias de corrupción en el FEDA

La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz, aseguró este lunes que investigarán las denuncias de actos de corrupción en el Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA), donde se realizaban supuestos cobros irregulares a empleados en esa institución pública.

“Ahora vamos a investigar esas denuncias de corrupción en esa institución”, expresó la funcionaria. Asimismo afirmó que actuarán de manera correcta y apegado a la ley a las supuestas denuncias de corrupción en instituciones públicas.

Por otra parte Ortiz Bosch, expresó su preocupación a las declaraciones del diputado Jorge Fría, quien dijo, empleados del gobierno están pasando informaciones a medios de comunicación a cambio de dinero.

El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, consideró que se deben investigar denuncias sobre actos de irregulares en instituciones del Estado dominicano.”Lo que se debe hacer es accionar de acuerdo a las circunstancias.

El Presidente (Luis Abinader) siempre ha dicho que no va a aceptar un acto reñido con la ley y con la ética”, sostuvo Bautista. Milagros Ortiz Bosch y Andrés Bautista ofrecieron estas declaraciones al ser abordados por los periodistas luego de recibir su nueva cédula de identidad y electoral en el Auditorio de la Junta Central Electoral.

Se recuerda que estas denuncias de corrupción se producen a raíz de una serie de reportajes presentados en el programa de la periodista de Nuria Piera, “N Investiga”, donde denuncian supuestos cobros realizados a empleados del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) para un movimiento político.

Fuente: RC Noticias