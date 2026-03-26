Minerd pausa docencia por Semana Santa y fija retorno para el 6 de abril

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) informó que la docencia se suspenderá durante toda la semana próxima, del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril, en todos los centros educativos del país por motivo de la Semana Santa.

La medida aplica a los niveles Inicial, Primario, Secundario y PREPARA, tanto en instituciones públicas como privadas, según el calendario escolar vigente. Las clases se reanudarán el lunes 6 de abril, cuando la comunidad educativa deberá reincorporarse a sus actividades habituales.

El MINERD exhorta a estudiantes, docentes, personal administrativo y familias a aprovechar el asueto para el descanso, la convivencia y la reflexión en un ambiente sano y tranquilo.

Asimismo, llama a la población a actuar con prudencia durante estos días y a seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia para preservar la vida y garantizar la seguridad.

La institución reiteró su invitación a retornar a las aulas con renovado compromiso con el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Fuente: Panorama