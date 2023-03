Ministerio de Deportes juramenta al comité organizador de los Juegos Patrios de NY

Send an email

El ministro de Deportes y Recreación, Francisco Camacho, juramentó a los miembros del comité organizador de los Juegos Patrios de Nueva York, del que forma parte el cónsul dominicano en la ciudad estadounidense, Eligio Jáquez.

«Los Juegos Patrios en Nueva York no se celebran desde 2018 y les digo que ustedes son afortunados, porque en la República Dominicana hemos encontrado actividades que tenían 20 años que no se realizaban. No encontramos una instalación en condiciones cuando llegamos al Gobierno y eso ha cambiado por completo por la decisión y el apoyo del presidente Luis Abinader», señaló el ministro, según un comunicado emitido este lunes sobre la actividad.

El ministro destacó el compromiso del Gobierno dominicano con los nacionales que viven en el extranjero al respaldar los Juegos Patrios y aseguró que buscará «lograr un apoyo más amplio» a través del presidente Luis Abinader para el acto deportivo, indica la nota de Presidencia.

«Les entregamos RD 235 millones al Comité Olímpico Dominicano (COD) un año antes de los Juegos Olímpicos de Tokio y los resultados todos los conocen: cinco medallas nunca antes obtenidas por el deporte dominicano en un evento multidisciplinario de ese nivel. Un hito histórico», afirmó Camacho.

Recordó que el deporte en República Dominicana permaneció un año paralizado a causa de la pandemia de COVID-19, ya que la prioridad del Gobierno era la salud y que así actuó Abinader, de manera responsable, y los resultados son de todos conocidos.

El tiempo de Dios es perfecto; este era el tiempo de nosotros visitar esta ciudad, que podríamos decir que es la quinta provincia de República Dominicana. Nunca hemos olvidado a los dominicanos de Nueva York, porque ahora hemos venido a anunciarles que vamos a respaldar a los Juegos Patrios», expuso el ministro.

Fuente: DL