Ministerio Público apela condena de 7 años a Alexis Medina y descargo a su hermana, Carmen Magalys

Con el recurso, busca agravar pena al hermano del expresidente Danilo Medina, así como a la de otros condenados por sobornos y lavado de activos

El Ministerio Público apeló la sentencia que condenó a siete años de prisión a Alexis Medina Sánchez y las sanciones que se les impuso a otros siete acusados hallados culpables por un tribunal de primera instancia de sobornos, lavado de activos y asociación de malhechores, delitos que habrían afectado al Estado dominicano con más de 5 mil millones de pesos durante los dos gobiernos del expresidente Danilo Medina.

La procuradora adjunta y titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, dijo que con el recurso depositado el pasado jueves 5 de este mes de febrero, buscan agravar las penas impuestas y también anular la absolución de Carmen Magalys Medina Sánchez y los otros doce descargados del caso.

La sentencia contra Alexis y que dictó la absolución de su hermana Carmen Magalys, se emitió la madrugada del 14 de agosto por las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, presidenta; Yissell Soto y Clara  Sobeida Castillo.

El órgano acusador aspira de nuevo a 20 años de prisión para Alexis y diez para Carmen Magalys.

La pena de siete años que se le dictó a Alexis se ordenó que se cumpliera, cuando esta sea irrevocable, es decir confirmadas por los tribunales de alzadas, en la cárcel de Najayo Hombres.

Las tres juezas, igualmente impusieron al hermano menor del expresidente Danilo Medina pagar junto a sus empresas y los otros siete condenados 500 millones de pesos a favor del Estado por los daños como víctima y actor civil. Asimismo, una multa de 150 salarios mínimos.

