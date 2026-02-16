Ministerio Público entrega “Premio al Mérito” a diez fiscales de amplia trayectoria

Durante un evento encabezado por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, el Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP) entregó la noche de este domingo el “Premio a la trayectoria”, un galardón con el que el órgano persecutor reconoció a diez fiscales que acumulan décadas de servicio al sistema de justicia y al fortalecimiento del Estado de derecho.

En la premiación, celebrada en la Sala Principal del Teatro Nacional Eduardo Brito, fueron reconocidos por su trayectoria Gisela Altagracia Cueto González, Ana María Luisa Burgos Crisóstomos y Casilda Alida Báez, quienes han llegado a la posición de procuradora adjunta. Además, los procuradores de corte Jesús María Fernández Vélez, Ramón Mejía, Félix Castillo Nolasco, Rita María Dolores Durán Imbert y Adolfo Martínez, así como las magistradas Luisa Marmolejos y Somnia Vargas Tejada.

La Procuradora General colocó un pin especial del Ministerio Público a los galardonados que, además de un pergamino de reconocimiento, recibieron el incentivo de un bono por desempeño por disposición del CSMP.

Yeni Berenice Reynoso resaltó que “aunque es la primera vez que entregamos este galardón físico, el mérito que hoy reconocemos no nació ayer”.

“Ese mérito se ha forjado en las jornadas laborales extendidas de los despachos de los fiscales, en la tensión diaria de los estrados, en la soledad de las noches de guardia y en la valentía de quienes decidieron que dedicarían su vida, o parte fundamental de ella, a servir a la sociedad”, indicó.

Resaltó que, con el premio, el Ministerio Público exalta a fiscales cuya capacidad de trabajo desafía el cansancio. “Y para inclinarnos, con el mayor respeto, ante el compromiso de compañeros y compañeras que han tributado para servir a los demás una etapa esencial y vibrante de sus vidas”, añadió.

“Ustedes, los que hoy reciben este homenaje, no han servido de cualquier manera. Lo han hecho bajo tres pilares que son innegociables para quien viste la toga del Ministerio Público: objetividad, eficiencia y honestidad”, sostuvo.

Informó que el Consejo Superior del Ministerio Público mantiene el compromiso de contribuir a que tengan calidad de vida. “El compromiso es garantizarles un mejor seguro de salud y un plan de retiro que sea verdaderamente digno.

“Quiero que sepan que el Consejo ha estado trabajando sin descanso para lograrlo. Hemos hecho los cálculos, hemos hecho todo lo necesario. Y podemos mirarles a los ojos y decirles con absoluta responsabilidad: estamos muy cerca de lograrlo”.

El evento incluyó el lanzamiento oficial del Himno del Ministerio Público, compuesto por el abogado penalista, catedrático y poeta Juan de Jesús Santos, y adoptado por el CSMP en su sesión del 28 de agosto de 2025. La primera interpretación de la pieza estuvo a cargo del coro de cámara Koribe, con la música de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, bajo la dirección del maestro Amaury Sánchez.

La magistrada Gisela Altagracia Cueto González pronunció, en nombre de los galardonados, las palabras de agradecimiento a sus pares del Ministerio Público. “El trabajo de un fiscal jamás podrá ser mejor ponderado que por uno de nosotros. Alguien que haya estado en nuestros zapatos”, dijo Cueto González, tras agradecer la distinción al Consejo Superior del Ministerio Público.

