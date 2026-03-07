Ministra de la Mujer: “Ser hombre, en la sociedad dominicana, no es fácil”

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, anunció que esa entidad realizará una consulta a partir del mes de abril, para entender como piensan los hombres, que piensan y cuáles son sus expectativas a fin de crear una política efectiva ante esa nueva masculinidad.

“Ser hombre no es fácil, en la sociedad dominicana no es fácil, señores yo pienso muchas veces en los jóvenes que para invitar a salir a una novia tienen que tener el carro, tienen que tener el dinero ósea hay una presión que se ejerce muy fuerte sobre los jóvenes”, indicó la ministra.

Explicó además que si queremos una igualdad, tenemos que hablar de una igualdad de responsabilidades.

“¿Porqué tú como mujer no puedes pagar la mitad de una cuenta en un restaurante?”, cuestionó la ministra al argumentar que es hora de empezar a abordar estos temas con claridad.

Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco del foro “Promipyme Mujer: Inclusión financiera y el rol de la mujer en el crecimiento económico”, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, realizado por el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme).

La actividad reunió a destacadas panelistas que abordaron temas vinculados al acceso al crédito, la autonomía económica, el liderazgo femenino y los desafíos que enfrentan las mujeres emprendedoras para consolidar y expandir sus negocios.

Fuente: De Último Minuto