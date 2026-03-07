Nacionales

Ministra de la Mujer: “Ser hombre, en la sociedad dominicana, no es fácil”

Vidal Sepulveda Send an email Hace 21 minutos
11 Se lee en 1 minuto

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, anunció que esa entidad realizará una consulta a partir del mes de abril, para entender como piensan los hombres, que piensan y cuáles son sus expectativas a fin de crear una política efectiva ante esa nueva masculinidad.

“Ser hombre no es fácil, en la sociedad dominicana no es fácil, señores yo pienso muchas veces en los jóvenes que para invitar a salir a una novia tienen que tener el carro, tienen que tener el dinero ósea hay una presión que se ejerce muy fuerte sobre los jóvenes”, indicó la ministra.

Explicó además que si queremos una igualdad, tenemos que hablar de una igualdad de responsabilidades.

“¿Porqué tú como mujer no puedes pagar la mitad de una cuenta en un restaurante?”, cuestionó la ministra al argumentar que es hora de empezar a abordar estos temas con claridad.

Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco del foro “Promipyme Mujer: Inclusión financiera y el rol de la mujer en el crecimiento económico”, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, realizado por el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme).

La actividad reunió a destacadas panelistas que abordaron temas vinculados al acceso al crédito, la autonomía económica, el liderazgo femenino y los desafíos que enfrentan las mujeres emprendedoras para consolidar y expandir sus negocios.

Fuente: De Último Minuto

Deja tu comentario

Vidal Sepulveda Send an email Hace 21 minutos
11 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Abinader participará hoy sábado en cumbre con Trump y líderes latinoamericanos en Miami

Hace 3 horas

Interrupciones eléctricas afectarán sectores del DN y comunidades de San Pedro de Macorís este fin de semana

Hace 3 horas

Vaguada provocará aguaceros en parte del país

Hace 3 horas

Senador de Estados Unidos recorre frontera entre Haití y RD para ayudar en la seguridad fronteriza

Hace 16 horas
Botón volver arriba