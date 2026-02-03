Ministro de Trabajo anuncia entrada en vigencia del aumento de un 8% al salario mínimo

A partir del 1 de febrero del año en curso se inició un aumento del salario mínimo para los trabajadores de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, recordó el ministro de Trabajo, Eddy Olivares.

El aumento, que consiste en un 8% del salario mínimo, corresponde a la segunda fase del aumento salarial del 20% aprobado mediante la Resolución 01-2025 del Comité Nacional de Salarios (CNS). La primera etapa fue aplicada en abril de 2025 con un 12%.

En detalle, el ministro señaló que los trabajadores de empresas grandes tendrán un aumento de RD$29,888, cubriendo el primer quintil de la canasta básica familiar al contar con RD$4,998 más; en las empresas medianas, 27,489.60, un aumento de RD$4,582.00; las pequeñas, 18,421.20, un aumento de RD$3,070; y las micro, 16,993.20, un aumento de RD$2,832.

“Es un acontecimiento nunca visto en la historia del país y un paso significativo”, resaltó el mandatario con la resolución de que continuarán implementando cambios en el sueldo público.

Con este recordatorio, Olivares envió un mensaje a las empresas para que cumplan con el pago del nuevo salario, confiando en que lo harán de manera estricta, asegurándoles que la institución administrativa dará seguimiento estricto a esta norma.

Asimismo, dispuso las líneas telefónicas del ministerio, invitando a los trabajadores a notificar si no se les cumple el pago del salario mínimo establecido.

Sanciones

Si las empresas no cumplen con esta disposición de ajuste salarial, enfrentarán sanciones legales que consisten en multas económicas, pero aclaró que los casos son pocos, pues el empresariado dominicano es apegado a las normas, siendo una historia diferente en el sector informal “dado a incumplir este tipo de imposiciones”.

No obstante, señaló que cuentan con un equipo de inspectores para dar seguimiento al cumplimiento de este aumento junto con el pago de las horas extras regulando la normativa.

“Eso tiene un seguimiento permanente”, aseguró al comentar que si la situación llegara a un extremo, tendría que ir al Ministerio Público con la sanción de lugar.

Fuente: Listín Diario.