Miriam Germán afirma narcotráfico y lavado de activos se han amparado en la corrupción para operar

Al pronunciar el discurso de apertura del seminario internacional “Follow the Money (seguir el dinero): Nuevas Modalidades de Lucha Contra el Narcotráfico y el Blanqueo de Dinero”, la procuradora general de República Dominicana, Miriam Germán Brito, destacó el impacto negativo en la democracia de esos crímenes que, afirma, se han amparado en la corrupción.

Sostuvo que el narcotráfico y la criminalidad organizada “se escudan en los esquemas de corrupción”, mal común en la región.

“Y es que, el crimen organizado no podría proliferar sin la connivencia de actores tanto públicos como privados”, indicó la máxima representante del Ministerio Público dominicano.

Agregó que las estructuras mafiosas organizadas se han amparado en la impunidad y han desfalcado las arcas del Estado y que es crucial entender cómo operan los delincuentes de cuello blanco, cómo lavan el dinero público es crucial para impedir que operen.

En ese sentido, advirtió que cuando las instituciones y la política se financian con fondos criminales “no hay cabida del ejercicio de una verdadera democracia y por tanto se tambalean”.

Destacó la necesidad de que los países continúen fomentando un esfuerzo conjunto entre los órganos de investigación internacional en la persecución del narcotráfico y el lavado de activos.

“Valoramos la iniciativa de este seminario internacional que nos reúne para reflexionar sobre el narcotráfico y el lavado de dinero, para procurar conversaciones institucionales que nos permiten seguir reforzando la persecución de este flagelo, en el marco de una cooperación internacional proactiva entre los distintos países de origen, tránsito y destino”, según la magistrada.

El seminario se desarrolla desde este martes hasta mañana miércoles en el hotel Catalonia, de la avenida George Washington, del Distrito Nacional, organizado por el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP), junto al Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea sobre Drogas (Copolad III), financiado por la Unión Europea.

La magistrada también puntualizó la responsabilidad del Ministerio Público en la persecución de este delito y en el fortalecimiento de la democracia como un eje fundamental para contrarrestar la incidencia y desarrollo del narcotráfico.

La titular del Ministerio Público señaló que una de las razones detrás de la idea de que la democracia no ha podido resolver los problemas de la región es que el crimen organizado y sus aliados en las élites han deteriorado las instituciones y se han asegurado de que no lleven a cabo su trabajo de manera efectiva, destacando que es una situación que como ente persecutor no “podemos seguir permitiendo, puesto que encierra otros peligros como la desconfianza en el sistema, lo que da pie a que discursos populistas autoritarios ganen terreno político”.

Agradeció a la embajada italiana por haber asumido el liderazgo de realizar en el país este evento internacional, y a la Unión Europea en general “por el extraordinario apoyo brindado”. Germán Brito saludó, igualmente, a las agencias de cooperación, a las delegaciones de Ministerios Públicos presentes, a las instituciones nacionales sin las cuales precisó sería difícil –por no decir imposible– perseguir el narcotráfico y el lavado de activos, así como al público en general.

En la apertura del seminario también participó la embajadora de la Unión Europea en República Dominicana, Katja Afheldt, quien destacó los avances logrados por el país en el combate del narcotráfico y sus remanentes.

Fuente: DL