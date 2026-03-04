MLB dedica juegos en el Quisqueya a víctimas del Jet Set y dona US$125 mil

Santo Domingo.- El 8 de diciembre de 2025, ocho meses después del derrumbe del club nocturno Jet Set, el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, anunció que dos partidos de exhibición entre la República Dominicana y los Detroit Tigers en el Estadio Quisqueya Juan Marichal serían dedicados a las 236 personas fallecidas en la tragedia.

Antes del primer encuentro, se rindió homenaje a familiares y sobrevivientes mediante un video proyectado en la pantalla gigante del estadio. Parientes de Octavio Dotel, Tony Blanco, Rubby Pérez y Nelcy Cruz participaron en el cuadro de honor, junto al exjugador Esteban Germán, sobreviviente del desastre.

Los peloteros Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr., Geraldo Perdomo y Manny Machado recibieron los lanzamientos de honor en un acto que culminó con un emotivo abrazo entre los integrantes de la selección y los afectados.

Previo al partido, Manfred entregó un cheque de US$125,000 a la Cruz Roja Dominicana para apoyar a las familias de las víctimas.

El segundo juego está programado para este miércoles a las 3:05 de la tarde, y se espera que Juan Marichal realice el lanzamiento de honor.

