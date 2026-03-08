MLB pone la mira en RD para juegos de temporada regular

Una información publicada por Front Office Sports revela que Major League Baseball tiene la mira puesta en llevar juegos de temporada regular a la República Dominicana, un plan que podría marcar un momento histórico para el béisbol en el país.

Según el reporte, la liga ya ha discutido la posibilidad junto a la Major League Baseball Players Association, el sindicato de jugadores.

De concretarse, sería la primera vez que partidos oficiales de temporada regular de las Grandes Ligas se celebren en suelo dominicano.

La iniciativa busca llevar el espectáculo de MLB a uno de los territorios más influyentes en el desarrollo del béisbol mundial.

La República Dominicana ha producido algunas de las mayores estrellas del juego, incluyendo a Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr. y Juan Soto.

