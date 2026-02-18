«Molina está diciendo que no son competentes porque no ejercieron su autoridad»

El comunicador Manuel Cruz cuestionó las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, quien afirmó que el sistema judicial dominicano está colapsado.

Cruz sostuvo que parte de la responsabilidad recae en los propios jueces, al asegurar que han permitido que el Ministerio Público actúe sin el debido contrapeso y sin imponer su autoridad en los procesos. Asimismo, afirmó que cuando los magistrados dejen de temer al poder mediático del órgano acusador, el funcionamiento de la justicia podría cambiar de manera significativa.

Fuente: ccc.cachicha