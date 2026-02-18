Política

«Molina está diciendo que no son competentes porque no ejercieron su autoridad»

Vidal Sepulveda Send an email Hace 4 minutos
11 Se lee en 1 minuto

El comunicador Manuel Cruz cuestionó las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, quien afirmó que el sistema judicial dominicano está colapsado.

Cruz sostuvo que parte de la responsabilidad recae en los propios jueces, al asegurar que han permitido que el Ministerio Público actúe sin el debido contrapeso y sin imponer su autoridad en los procesos. Asimismo, afirmó que cuando los magistrados dejen de temer al poder mediático del órgano acusador, el funcionamiento de la justicia podría cambiar de manera significativa.

Fuente: ccc.cachicha

Deja tu comentario

Vidal Sepulveda Send an email Hace 4 minutos
11 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Hipólito prefiere hablar de yuca y batata y no sobre seguridad de la Línea 2-C del Metro

Hace 5 horas

Legisladores destacan el nuevo reglamento de afiliación política de la JCE fortalece el sistema de partidos

Hace 23 horas

«Guarde ese Decreto» Paliza desata risas tras broma con Abinader en pleno acto del PRM

Hace 1 día

Hipólito Mejía afirma que Carolina ganará “70-30”

Hace 1 día
Botón volver arriba