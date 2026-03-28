Montecristi estrenará aeropuerto que lo transformará en polo turístico e industrial, anuncia Abinader

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El presidente Luis Abinader anunció que el aeropuerto de Montecristi será un eje clave para el desarrollo económico y turístico de la región, beneficiando tanto a proyectos industriales como a la industria de cruceros y turismo.

Durante la inauguración de la Manzanillo Power Land, Abinader explicó que el aeropuerto se convertirá en una base estratégica para los proyectos turísticos del norte del país, complementando iniciativas como el puerto multimodal en construcción y las zonas francas para exportación de tecnologías. El mandatario destacó que junto al aeropuerto de Santiago, el de Montecristi permitirá fortalecer la conectividad aérea y potenciar la llegada de turistas y la logística para la producción local.

“El aeropuerto de Montecristi servirá como plataforma para consolidar el desarrollo de la región, generar empleos de calidad y diversificar la economía local”, indicó Abinader, resaltando que la infraestructura se complementará con mejoras en el puerto y otros proyectos industriales que fomentarán el comercio y la inversión en la zona.

El jefe de Estado dijo que estas acciones forman parte de un plan integral para transformar Montecristi en un polo de desarrollo sostenible, donde converjan energía, turismo, industria y comercio, asegurando beneficios económicos y sociales para la población local.

FUENTE: DE ULTIMO MINUTO