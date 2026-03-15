“Muchos vicios empiezan con un café”, dice adventista durante marcha contra alcoholismo

Miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día encabezaron este domingo una marcha con el propósito de alertar a la ciudadanía sobre los riesgos que, según su perspectiva, conllevan el consumo de alcohol y café. Los manifestantes advirtieron que estas sustancias no solo representan un peligro para la salud física, sino que también actúan como catalizadores de otros vicios que impactan negativamente en la estabilidad social y familiar.

Durante la movilización, una de las participantes identificada como Soyla Adón Vidal expuso una postura radical sobre el consumo de café, asegurando que esta bebida puede servir como puerta de entrada a otras adicciones. Adón Vidal sostuvo que el café «prepara» el organismo de los jóvenes para el uso del tabaco y que, posteriormente, esta cadena de hábitos desemboca en el alcoholismo. Bajo esta premisa, afirmó que los vicios son acumulativos y que el hábito cotidiano en el hogar puede transformarse rápidamente en una dependencia mayor.

La representante de la organización también hizo un llamado directo a las madres de familia, argumentando que muchas inician a sus hijos en el camino de las drogas de forma inconsciente al ofrecerles café desde edades tempranas. Según su declaración, existe una correlación directa entre el café, el tabaco y el alcohol, llegando a afirmar que es prácticamente imposible encontrar a un fumador que no consuma café, vinculando ambas prácticas como un preámbulo inevitable hacia el consumo de bebidas alcohólicas.

Finalmente, la marcha subrayó las consecuencias del alcoholismo en la estructura profesional y legal de la sociedad. Adón Vidal advirtió que esta problemática afecta a todos los niveles, mencionando la existencia de jueces, médicos y profesores con problemas de adicción. Citando referencias judiciales, concluyó que una gran parte de los casos de violencia y derramamiento de sangre que llegan a los tribunales tienen, de manera directa o indirecta, el consumo de alcohol como causa principal.