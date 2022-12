Mujer dice hombre le pagó el pasaje para conocerla y la dejó plantada al verla sin filtros

Una mujer de Massachusetts, Estados Unidos, compartió en sus redes sociales que conoció a un hombre a través de las redes sociales y terminaron concretando un encuentro, sin embargo, no todo terminó como esperaban.

La mujer, identificada como Ninoska Rodríguez, dio a conocer que el hombre le pagó el pasaje y ella viajó hasta Washington para conocerlo. Pero el hombre la rechazó al verla, ya que no se parecía en nada a las imágenes que veía en las plataformas digitales.

Ninoska compartió la historia del encuentro en su cuenta de TikTok, en la cual tiene dos millones de seguidores.

“Para el chico que me pagó el viaje a Washington y después me vio sin filtro no quiso nada conmigo”, escribió la mujer.

Se sinceró y continuó diciendo: “En realidad soy culpable por abusar de los filtros, debió darse la oportunidad de conocerme más a fondo”.

El video tiene casi seis millones reproducciones y más de 10,000 comentarios, donde los usuarios expresaron su parecer.

“Se tiene que hablar siempre con la verdad», «Pero al menos te pago el viaje q suerte tienes», «A mi me pasó lo mismo, me miraron sin maquillaje y ya no me habló, no eres la única, no te pongas triste», «Pues él se lo pierde», fueron algunos de los comentarios en la publicación.

