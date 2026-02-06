Mujer pide ayuda tras nueva desaparición de su hijo bajo cuidado de CONANI

Juana Josefina Cordero Adames, madre del niño Justin Cordero Adames, expresó preocupación luego de que su hijo, quien fue reportado como desaparecido el pasado 22 de enero y posteriormente encontrado por la Policía Nacional (PN), volviera a estar en paradero desconocido mientras se encontraba bajo custodia de CONANI.

Según informó la madre, el menor fue trasladado a una casa de acogida de CONANI en Santo Domingo, situación que desconocía hasta recibir un aviso reciente. Sin embargo, este viernes recibió la noticia de que Justin habría desaparecido nuevamente, aparentemente tras irse con otro niño que tiene antecedentes de escaparse de la institución.

En un video compartido, la madre manifestó su angustia: «¿Para qué le quitan los hijos a sus padres si luego los dejan en la calle? Pido que a mi hijo no le pase nada y que me lo devuelvan pronto. He luchado para que no se lo quedaran y ahora ni sé dónde está. Por favor, que las autoridades me ayuden a recuperarlo.»

Juana Cordero denunció la falta de información y seguimiento por parte de la institución, asegurando que el niño no representa ningún riesgo y que ha sido criado con esfuerzo junto a sus otros dos hermanos. Hizo un llamado al gobierno y al presidente para que se garantice la seguridad y retorno de su hijo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el paradero de Justin Cordero Adames, y su madre continúa buscando respuestas desesperadamente.

Fuente: NT