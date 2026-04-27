Mujer que se lanzó con su hijo al río Yaque es rescatada; continúa la búsqueda del menor

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Miembros del Cuerpo de Bomberos Civiles de Montecristi, al mando del intendente coronel Francisco Francisco, rescataron con vida a una mujer que, la tarde de este lunes, se lanzó con un niño de dos años de edad del puente General Benito Monción, sobre el río Yaque del Norte, en Montecristi.

La mujer, que se dice vive en el barrio Los Ángeles de Montecristi, presenta trastorno de salud mental, según trascendió entre familiares de la misma.

Búsqueda del niño

Los bomberos y la Defensa Civil están en la búsqueda del niño. Su padre dijo que hizo esfuerzos urgentes para rescatar a su hijo, pero le fue imposible por la gran cantidad de agua que tiene el río Yaque del Norte en estos momentos.

Atención a la mujer

La mujer fue tratada en el hospital Padre Fantino de Montecristi y luego llevada a las autoridades del Ministerio Público en esta localidad.

FUENTE: NOTICIAS SIN.