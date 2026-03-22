Mujer rompe medidor eléctrico tras recibir factura de RD$28,000 y genera debate en redes sociales

Una mujer fue captada en video mientras destruía el medidor de electricidad de su vivienda, luego de recibir una factura por un monto de RD$28,000, situación que, según expresó, le generó indignación.

En las imágenes difundidas en redes sociales, se observa el momento en que la mujer arremete contra el equipo eléctrico, manifestando su inconformidad con el cobro. De acuerdo con sus declaraciones, había realizado previamente un pago de RD$4,000, lo que incrementó su malestar ante el balance restante.

“Estoy cansada, esto es un abuso”, afirmó, al tiempo que señaló que no es la primera ocasión en que enfrenta una situación similar con el servicio eléctrico.

El hecho ha provocado diversas reacciones en plataformas digitales. Mientras algunos usuarios cuestionan los altos costos del servicio energético, otros critican la forma en que la mujer decidió manejar el conflicto.

El caso vuelve a poner en el centro del debate público el tema de la facturación eléctrica y la relación entre usuarios y empresas distribuidoras, así como la importancia de canalizar este tipo de reclamos a través de los mecanismos establecidos.

Fuente: De Último Minuto