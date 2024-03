Mujeres son protagonistas de los programas de formación del Infotep

La educación de las mujeres durante siglos fue un tema controversial. Incluso, en las primeras décadas del siglo XX, en muchos países estas necesitaban aprobación de algún órgano gubernamental, del esposo o pareja, cuya autorización se requería para poder cursar alguna carrera universitaria, lo que mantenía muy baja la matriculación de mujeres en los estudios.

Hoy en día vivimos un proceso totalmente diferente, donde la inclusión de las mujeres en estudios superiores representa más del 50 % de toda la matriculación en las universidades del país: el 57 %, exactamente, dato que confirmó recientemente el presidente de la República, Luis Abinader.

Lo propio acontece en la formación técnico profesional, donde datos estadísticos dan cuenta de que el 55 % de los inscritos son mujeres. La información, dada por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), repara en una característica muy especial, marcada en los últimos años, y es que, además de las carreras tradicionales, ahora el porcentaje de mujeres capacitándose en labores técnicas, que antes eran vistas como solo de hombres, se han incrementado sustancialmente hasta un 11 %.

Muchas de estas capacitaciones son las que están definidas como las carreras técnicas Steam, que son aquellas que tienen una fuerte orientación hacia las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas.

Unas 26,000 mujeres han sido formadas y capacitadas por el Infotep en carreras no tradicionales, tales como:

tornería, auxiliar de soldador, electrónica, plomería, reparador de equipos domésticos de refrigeración, electricistas de interiores, mecánica automotriz e industrial y electromecánica, entre otras tantas.

«Estas carreras invitan a superarse como mujer y como persona, a creer en ti y aumentar tu confianza» Arisleidy Vásquez

Un caso reciente de certificaciones en carreras afines a estas es el de la graduación de 24 mujeres que se capacitaron como técnicas, en programa de Formación Dual, en metalmecánica y soldadura, electromecánica automotriz y diésel, mecánica industrial y electricidad e instrumentación industrial, todos aplicados para la minería.

Todas quedaron contratadas como empleadas fijas en la minera Barrick Pueblo Viejo, donde realizaban sus prácticas.

«Mis amigos, y hasta mi familia, me decían que si yo estaba loca, por estudiar una carrera que es de hombre. Solo mi madre me apoyaba, pero yo sabía lo que quería: ser técnica en electromecánica automotriz y diésel para vehículos de minería», contó Arisleidy Vásquez Bautista.

Un camión minero, volquete minero, yucle o camión de acarreo pesado es un vehículo todoterreno, de volteo, volquete de chasis rígido, específicamente diseñado para ser usado en la explotación minera a gran escala o para trabajos extremadamente pesados en construcción. Con vehículos como estos trabaja Vásquez Bautista.

«Cada día mi trabajo me llena de satisfacción. Siento que los que no me entendían en mis aspiraciones hoy me admiran y hasta me respetan más. Me siento orgullosa, pues, además de producir para mí, puedo ayudar a mi madre con sus necesidades», dijo emotivamente.

Arisleidy fue certificada con honores en electromecánica automotriz y diésel para vehículos de minería y recibió la distinción de dar las palabras en nombre de todos los participantes que concluyeron su capacitación, en total 34. De ellos, 32 fueron contratados, incluyendo todas las mujeres.

«Invito a las chicas a que no tengan miedo a este tipo de carreras que ofrece el Infotep, ya que son realmente hermosas y van más allá del nombre, del temor de que eso solo lo hacen los hombres. Estas carreras invitan a superarse como mujer y como persona, a creer en ti y aumentar tu confianza, porque puedes hacer las cosas que normalmente son de mujeres y puedes irte a un campo más allá. El límite lo pones tú», dijo Vásquez, de 23 años.

Una de 24 mujeres que se graduaron en Infotep en carreras no convencinales para las mujeres. (FUENTE EXTERNA)

El profesor Rafael Santos Badía informó que las participantes (estudiantes) del Infotep se han mantenido desde el 1982 hasta el 2019 en un porcentaje promedio del 53 % de los matriculados, y desde el 2020 a la fecha la participación de las mujeres se incrementó en un 2 %, para un total de 55 % en la matrícula formativa de la institución.

«Desde 1982 al 2019, Infotep certificó en diferentes áreas a 8,879,158 participantes, de los cuales, 4,705,784 son mujeres, lo que representa un 53 %. Pero un dato notable es que desde agosto de 2020 a la fecha se certificaron 2,259,032 participantes y de ellos 1,249,443 son mujeres, lo que representa un incremento del 2 % de mujeres matriculadas para un total de un 55 %», explicó Santos Badía.

Manifestó que las estadísticas continuarán en aumento, motivado por las nuevas ofertas formativas acorde con la revolución industrial 4.0. También, por el deseo de las mujeres de capacitarse en carreras técnicas Steam y por la expansión del Infotep, que ahora está «más cerca de la gente».

«Encontramos solo ocho centros del Infotep en el año 2020. Hoy, este año 2024, serán 48 y ya hemos inaugurado 43. En definitiva, estamos transformando la sociedad y la vida de la gente a través de la formación técnica profesional», puntualizó Santos Badía.

