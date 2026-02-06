Nelson Cruz explica proceso de selección del roster para el Clásico Mundial de Béisbol

SANTO DOMINGO.– El gerente general del equipo de la República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol, Nelson Cruz, respondió inquietudes de fanáticos y periodistas sobre la conformación del conjunto nacional, los protocolos establecidos por Major League Baseball (MLB) y el proceso de preparación del equipo.

Cruz explicó que la inclusión de un jugador en el roster sigue un protocolo que inicia con la confirmación del interés del pelotero y la notificación a la Asociación de Jugadores, entidad que autoriza el contacto directo con el atleta.

En ese sentido, indicó que en caso de una eventual sustitución, el departamento de scouting cuenta con listados de prioridades para cubrir vacantes, siempre respetando el mismo procedimiento institucional, según detalla un comunicado de prensa.

Cruz adelantó que el equipo dominicano evalúa designar como capitán a Manny Machado, tomando en cuenta su liderazgo, experiencia y el tiempo que ha estado involucrado en el proceso de conformación del conjunto.

El dirigente señaló que detrás de la conformación del roster existe un amplio equipo de trabajo, encabezado por los departamentos de análisis y scouting, además de un grupo de asesores integrado por figuras históricas del béisbol dominicano como Juan Marichal, Adrián Beltré, David Ortiz, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero, Edwin Encarnación y Omar Minaya, junto al cuerpo técnico. Precisó que las decisiones finales recaen en un núcleo reducido para agilizar los procesos.

Al referirse al cuerpo de lanzadores, Cruz indicó que se analizan múltiples variables para determinar la disponibilidad y el estado físico de los jugadores al inicio de la temporada, apoyados en datos técnicos y evaluaciones especializadas.

En relación los seguros, explicó que las nuevas condiciones han dificultado la participación de jugadores veteranos, señalando que actualmente las pólizas son más restrictivas, especialmente para peloteros mayores de 37 años, lo que limita la inclusión de algunos talentos en el Clásico.

Asimismo, informó que los jugadores se reunirán el 28 de febrero en Miami para iniciar las prácticas oficiales. Posteriormente, el 2 de marzo, el conjunto viajará a la República Dominicana para continuar los entrenamientos y disputar partidos de exhibición ante los Tigres de Detroit, los días 3 y 4 de marzo, en un hecho sin precedentes en la historia del Clásico Mundial.

Nelson Cruz concluyó agradeciendo el respaldo de la fanaticada dominicana y reiteró que el trabajo realizado ha estado basado en la profesionalidad y el compromiso de representar dignamente al país, con la meta de convertir el talento del equipo en resultados positivos en el terreno.

