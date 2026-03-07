Ni elecciones ni retorno a Caracas: el mensaje de Trump a María Machado en una reunión de solo 10 minutos

Por segunda vez, María Machado intenta un acercamiento con la administración de Donald Trump para un cambio de estrategia con la oposición en el exterior, pero le volvió a fallar.

Este viernes en un encuentro de tan solo 10 min en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump, cara a cara, le habría dejado claro que sus estrategias sobre Venezuela se perfilan para la estabilización económica.

​Fuentes cercanas a la Casa Blanca señalaron que, aunque el presidente Trump y funcionarios de alto nivel —incluyendo al secretario de Estado, Marco Rubio, y la jefa de gabinete, Susie Wiles— escucharon las propuestas de Machado sobre una hoja de ruta electoral, el mensaje central transmitido por Trump fue el de la estabilización, ni elecciones ni regreso a Caracas de María Machado.

​Desde la perspectiva de Washington, la prioridad actual es la “estabilización política y económica” del país. Según fuentes a Alberto News y Caracol Colombia, la administración estadounidense considera necesario mantener relaciones con las figuras del Estado venezolano, lo que diluye las expectativas de un regreso inmediato de la opositora extremista a Caracas.

El tono de la reunión sugiere que, por ahora, el retorno de Machado a Venezuela no forma parte de la estrategia diseñada por Washington, dejando a la oposición ante un escenario de espera indefinida en cuanto a la convocatoria de nuevos procesos electorales.

Fuente: N Telenoticias