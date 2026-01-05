Internacionales

Nicolás Maduro se declara inocente de todos los cargos ante un tribunal de Nueva York

El líder chavista le dijo al juez "soy un hombre inocente"

Nicolás Maduro compareció este lunes por primera vez ante un tribunal federal de Estados Unidos, en el marco de los cargos de narcotráfico que sirvió de base para la operación estadounidense en suelo venezolanos que culminó con la captura del líder chavista y su esposa, Cilia Flores, y su posterior traslado a Nueva York.

Durante la audiencia inicial, el juez le preguntó cómo se declaraba frente a las acusaciones. Maduro respondió de forma tajante: «Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente de mi país», según recoge la agencia de noticias The Associated Press

Maduro y su esposa fueron llevados al tribunal alrededor del mediodía para un procedimiento breve, pero obligatorio, que marca el inicio formal del proceso judicial. Esta comparecencia podría dar paso a una prolongada batalla legal centrada en la jurisdicción del caso y en si el exmandatario puede ser juzgado en territorio estadounidense.

Impugnar legalidad arresto

Se espera que sus abogados presenten recursos para impugnar la legalidad de su arresto, alegando que Maduro goza de inmunidad procesal por haber sido jefe de Estado de un país extranjero. No obstante, el gobierno de Estados Unidos sostiene que no lo reconoce como el líder legítimo de Venezuela, argumento clave en la causa.

  • Maduro está acusado, junto a su esposa, su hijo y otras tres personas, de colaborar con cárteles del narcotráfico para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. De ser hallados culpables, los imputados podrían enfrentar penas de cadena perpetua.

