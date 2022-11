“No son armas ideológicas”, el explicativo tuit de Juan Ariel Jiménez sobre su razón para apoyar el Censo

El exministro de Economía y actual miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Juan Ariel Jiménez, publicó la razón por la que da su visto bueno al Censo Nacional de Población y Vivienda, pautado para comenzar este jueves 10 de noviembre en toda la República Dominicana.

A modo personal, Jiménez detalló la importancia del empadronamiento para tomar decisiones y también aclaró las dudas que tienen algunos sectores sobre los temas de migración e ideología.

El economista expresó que el Censo es esencial para el Gobierno tomar decisiones de todas índoles basadas en las estadísticas actualizadas. “No disponer de dichas informaciones es como entrar en una sala de operaciones sin haber hecho ni una radiografía”, sostiene un documento colgado en su Twitter, el cual fue replicado y comentado ampliamente.

«Puedo decir de manera responsable que no hay nada que me llame la atención ni que me genere algún temor de que pueda ser usado para fines incorrectos»

Juan Ariel Jiménez

Exministro de Economía